Incautan más de tres toneladas de droga dentro de un contenedor en Panamá

"Se confirma el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, ocultos en un contenedor en tránsito por Panamá, en una terminal portuaria del Caribe, provincia de Colón", informaron las autoridades aeronavales de Panamá en X y cada paquete suele pesar un kilo aproximadamente.

Esta semana, los agentes aeronavales también decomisaron 2,2 toneladas de drogas y arrestaron a 5 personas, entre ellos un colombiano, por su presunto nexo con las sustancias ilícitas, en diferentes acciones policiales.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.