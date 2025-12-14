Irán aboga por una solución regional para la estabilidad y el desarrollo de Afganistán

“La estabilidad y el desarrollo de Afganistán no son solo una necesidad humanitaria, sino también un imperativo estratégico para toda la región”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, durante una reunión en Teherán con representantes especiales de países vecinos de Afganistán y Rusia, según informó la agencia IRNA.

Araqchí criticó que las dos décadas de presencia de la OTAN en el país y su salida en 2021 “no lograron garantizar una seguridad duradera” y recalcó que ningún “plan extrarregional” puede resolver las crisis regionales sin consenso entre los países vecinos.

“El futuro común de la región está ligado al futuro de Afganistán”, señaló el jefe de la diplomacia iraní ante representantes de Pakistán, Rusia, Uzbekistán, China, Tayikistán y Turkmenistán, en un encuentro al que no asistió ningún delegado del régimen talibán, pese a la invitación oficial por parte de Teherán.

El ministro iraní insistió en que los Estados limítrofes con Afganistán, por sus vínculos históricos, culturales y económicos, son los socios “más naturales y fiables” para facilitar la estabilidad y el desarrollo del país, y llamó a crear un marco coordinado y sostenible de cooperación regional basado en el diálogo, el respeto mutuo y los intereses colectivos.

“La mejora de las condiciones en Afganistán puede convertirlo en un eslabón de conexión entre Asia Central y Asia Meridional, y entre Asia Occidental y Asia-Pacífico, además de en una plataforma para el tránsito energético y el comercio regional”, concluyó.

Afganistán atraviesa "una crisis humanitaria grave" que podría empeorar en 2026, alertó el miércoles el jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ante el Consejo de Seguridad del organismo.

El funcionario destacó que el impacto de dos terremotos recientes, la prolongada sequía que afecta a 3,4 millones de personas y el cierre de más de 400 centros de salud, ha dejado sin atención médica a tres millones de afganos.