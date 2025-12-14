Judíos rusos cancelan el Janucá por primera vez desde 1991 tras el tiroteo en Sídney

Lazar, que llamó a los judíos a no bajar los brazos, ya que "hasta la vela más pequeña puede ahuyentar la mayor de las oscuridades", aseguró que el acto había sido autorizado por el ayuntamiento moscovita.

Es la primera vez desde 1991, año en que se desintegró la Unión Soviética, que la Janucá no tendrá lugar en la capital rusa, según informa la agencia Interfax.

La Policía australiana informó de que el tiroteo perpetrado el domingo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, es "un ataque terrorista" dirigido "contra la comunidad judía".

El Gobierno de Australia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, alineándose con decisiones adoptadas por países como España, Francia y Reino Unido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy