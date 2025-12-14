La AU condena el ataque con drones que causó la muerte de seis cascos azules en Sudán

"Este acto reprensible constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y un atentado contra los esfuerzos por promover la paz y la estabilidad en Sudán", subrayó Youssouf en un comunicado.

El presidente de la Comisión (secretariado) expresó sus "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y manifestó su "plena solidaridad con el personal de mantenimiento de la paz afectado y los países que contribuyen a él".

También recalcó que los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz "son inaceptables y socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales".

"Estos actos no disuadirán a la Unión Africana ni a sus socios de su compromiso de apoyar las operaciones de paz y proteger a la población civil", aseveró Youssouf, quien urgió a que "se identifique con prontitud a los responsables de este ataque y se les exija rendir cuentas".

La Unión Africana -concluyó- mantiene "su firme compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán y reitera su apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr una solución política duradera e inclusiva al conflicto".

El ataque tuvo lugar el sábado contra una base de los cascos azules en Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, escenario de continuos bombardeos y combates entre las FAR y el Ejército sudanés, enfrentados en una guerra abierta desde abril de 2023.

Por su parte, las FAR negaron en un comunicado su relación con el ataque contra la misión de la ONU y calificaron de "mentiras" las acusaciones que le responsabilizan de esa acción.