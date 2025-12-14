La CEDEAO advierte de un auge del golpismo que amenaza la estabilidad de África occidental

"Los artífices de la CEDEAO comprendieron que la democracia es inseparable de la paz, la justicia y el desarrollo. Hoy, ese orden democrático se pone a prueba", afirmó Bio en Abuya, capital de Nigeria, en la apertura de la 68ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO.

"El resurgimiento de cambios inconstitucionales de gobierno que atentan contra nuestra estabilidad regional socava los derechos de nuestros ciudadanos y debilita nuestro futuro colectivo", subrayó el mandatario en la cumbre, que se celebró tras el golpe de Estado cometido en Guinea-Bisáu el pasado mes y la intentona golpista en Benín de hace una semana.

Bio señaló que "la inestabilidad en Guinea-Bisáu y el intento de golpe de Estado en Benín nos recuerdan que la democracia requiere vigilancia constante y una acción basada en principios".

"En nombre de esta autoridad -aseveró-, condeno enérgicamente el cambio inconstitucional de gobierno en Guinea-Bisáu y el intento de subvertir el orden constitucional en Benín".

El presidente de turno del bloque regional elogió "la rápida movilización de las tropas y los recursos aéreos de la CEDEAO, que lideran la salvaguardia del orden constitucional en Benín".

La CEDEAO -aseguró- mantiene su compromiso de "apoyar vías creíbles, inclusivas y con plazos concretos para el retorno al orden constitucional".

Bio presidió una cumbre que tuvo lugar justo una semana después de que un grupo militares intentara dar en Benín un golpe de Estado, frustrado con la ayuda militar de la vecina Nigeria.

De hecho, la CEDEAO, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, ordenó el despliegue de tropas del bloque con el fin de apoyar al Gobierno del presidente beninés, Patrice Talon, para "preservar el orden constitucional y la integridad territorial" del país.

Unos 200 soldados de la organización, principalmente de Nigeria y Costa de Marfil, se encuentran actualmente en Benín, según reveló el pasado jueves el ministro beninés de Asuntos Exteriores, Olushegun Adjadi Bakari.

Francia también ayudó al país africano, antigua colonia francesa, con apoyo logístico y de vigilancia, aseguró el pasado martes un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron, a los periodistas en París.

La asonada de Benín tuvo lugar después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

La CEDEAO suspendió a Guinea-Bisáu de todos sus órganos de decisión por el golpe de Estado "hasta que se restablezca el orden constitucional pleno y efectivo en el país", un paso que también dio la Unión Africana (UA).

La CEDEAO está compuesta por doce países tras la salida el pasado enero de Burkina Faso, Níger y Malí, países gobernados por juntas militares que llegaron al poder con golpes de Estado en los últimos años y han creado la Alianza de Estados del Sahel.