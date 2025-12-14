La confianza empresarial en Japón mejoró en el cuarto trimestre tras elección de Takaichi

El último informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés, conocido como Tankan, mostró este lunes que el índice de confianza entre las grandes empresas manufactureras nacionales se situó en el cuarto trimestre de este año en 15 puntos, uno por encima de la encuesta previa hasta septiembre.

El nivel es superior a las previsiones emitidas por el banco central en su informe previo, donde vaticinaba que la confianza empresarial caería hasta dos puntos.

Entre los factores más importantes para la mejora estuvo el aumento de la confianza en sectores como la construcción naval, el de celulosa y papel y el del petróleo y carbón.

En lo que respecta a las grandes empresas no manufactureras japonesas, entre las que se incluyen las del sector servicios, su índice de confianza se mantuvo inalterado en 34 puntos.

El informe llega después de la elección en octubre de la conservadora Takaichi como nueva primera ministra de Japón.

Takaichi, considerada la sucesora espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, ha propuesto un ambicioso paquete de estímulos para impulsar la economía japonesa y combatir los efectos de la persistente inflación, que su Ejecutivo espera aprobar esta misma semana.

Según las previsiones del BoJ, se espera que la confianza entre las grandes empresas manufactureras se mantenga inalterada en el primer trimestre de 2026 y la de las no manufactureras baje seis unidades.

El índice Tankan mide el porcentaje de compañías japonesas que creen que las condiciones de negocio son favorables, menos las que piensan lo contrario, y está considerado un importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón y un factor influyente en las decisiones del banco central en materia de política monetaria.

El informe de este lunes se publica tres días antes de que comience la última reunión del año del BoJ, en la que se espera que el organismo suba los tipos de interés, congelados en el 0,5 % desde enero para evaluar los efectos de los aranceles estadounidenses.