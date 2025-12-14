La ministra de Economía de Perú participa el lunes y martes en reuniones de CAF en Panamá

El viaje de Miralles fue autorizado mediante una resolución suprema del Ejecutivo que fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de normales legales del diario oficial El Peruano.

Según la resolución, la ministra fue invitada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF para participar este lunes en la XLVI Reunión del CAU, y el martes en la CLXXXVII Reunión del Directorio.

La resolución detalló que la reunión del CAU tiene, entre otros objetivos, los verificación del cuórum y aprobación de la agenda, el avance del plan de auditoría interna 2025 y la aprobación del plan de auditoría interna 2026.

Por su parte, la Reunión del Directorio de CAF convoca a los miembros para tratar temas como la aprobación del acta del encuentro, el programa de actividades y presupuesto para 2026, y la autorización de endeudamiento para ese año, así como el informe del XLVI Comité de Auditoría.

El Gobierno peruano aseguró que la participación de la ministra en estas reuniones "resulta relevante" y es "de interés institucional y nacional", por lo que dispuso que durante su ausencia del país el despacho de Economía y Finanzas será encargado al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.