Las defensas antiaéreas rusas derriban 141 drones que provocan incendios en refinerías

El parte de guerra precisa que 35 aparatos de ala fija fueron abatidos en la región de Briansk; 22 en Rostov; 15 sobre Tula; 13 en Kaluga, a menos de 200 kilómetros de Moscú, y el resto en Kursk, Riazán, Bélgorod, Leningrado, Volgogrado, Krasnodar, Smolensk, Pskov y Nóvgorod.

Uno de los drones derribados se dirigía a Moscú. Además, también fueron interceptados 32 drones en Crimea.

Según informó en Telegram Andréi Bocharov, gobernador de Volgogrado, los fragmentos de un dron provocaron un incendio en una refinería en la localidad de Uriupinsk.

Aunque no se produjeron heridos, por precaución las autoridades han procedido a evacuar a los residentes en las inmediaciones de la refinería.

El canal de Telegram Astra informó sobre un ataque contra la mayor refinería del norte de Rusia, perteneciente a la compañía Slavneft y situada en la región de Yaroslavl -a unos 300 kilómetros de Moscú-, aunque las autoridades no lo han confirmado.