Londres refuerza la vigilancia durante Janucá tras el atentando antisemita en Australia

En un mensaje en su cuenta de X, Khan envió sus condolencias a las víctimas y dijo que sus pensamientos, "junto con los del resto de Londres, están con todos los afectados por el horrendo ataque en Bondi Beach".

Previamente, cuando las autoridades australianas aún no habían confirmado el carácter antisemita del atentado, la Junta de Diputados de Judíos Británicos, que agrupa a delegados de las sinagogas, se solidarizó con la comunidad judía en ese país.

"Estamos consternados al conocer las noticias sobre un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, con múltiples víctimas en un evento judío de Janucá", declaró en un comunicado.

La organización dijo estar en contacto con el Consejo Ejecutivo de Judíos de Australia para ofrecer su apoyo, así como con el Gobierno del Reino Unido, "para discutir la respuesta británica".

"Los flagelos del terrorismo y el antisemitismo son desafíos internacionales compartidos y requieren una acción concertada y decidida para derrotarlos", afirmó.

La Policía australiana confirmó este domingo que el tiroteo hoy en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

Los agentes indicaron que uno de los sospechosos fue abatido a disparos mientras que el segundo ha sido detenido.

El ataque ocurrió en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de un millar de personas.

El Reino Unido sufrió también el pasado 2 de octubre un atentado terrorista antisemita, cuando un británico-sirio atropelló y luego acuchilló a varios feligreses en una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra) durante la festividad de Yom Kipur.

Tres personas murieron -dos de ellas, incluido el agresor, por disparos de la Policía-, mientras que otras tres resultaron heridas.