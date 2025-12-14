Los ucranianos desconfían de una "zona desmilitarizada" en el Donbás como propone EEUU

El destino de aproximadamente el 25 % de la región de Donetsk y una pequeña parte de la vecina Lugansk que permanecen bajo control ucraniano tras casi cuatro años de guerra a gran escala, sigue siendo un tema clave de disputa a la hora de buscar una fórmula en las negociaciones entre EE.UU. y Kiev que pueda ser aceptable para Rusia.

Mientras Rusia insiste en obtener el control total sobre las regiones que considera su territorio, Zelenski ha revelado que Washington ha propuesto la creación de una "zona desmilitarizada" o "zona económica libre" allí, siempre que Ucrania retire sus tropas de Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka y otras áreas fuertemente fortificadas.

El control ruso sobre la "zona desmilitarizada" en el Donbás (formado por Donetsk y Lugansk), según el asesor de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, podría implicar la presencia de la Guardia Nacional, una unidad militar bajo el mando del presidente ruso, o de la Policía Nacional.

Los residentes desplazados del Donbás, el personal militar y los analistas consideran que esto no contribuiría a terminar la guerra y advierten que Moscú podría estar buscando desestabilizar internamente a Ucrania al intentar forzar concesiones profundamente impopulares.

"Todas estas ideas rusas son una trampa", señaló a EFE Serguí Glotov, de 39 años, profesor de la Universidad Nacional de Lugansk desplazada, actualmente radicado en la ciudad de Poltava.

"Ya tuvimos los Acuerdos de Minsk y no evitaron la invasión a gran escala", subrayó Glotov, autor de un libro sobre la defensa del aeropuerto de Lugansk contra las fuerzas lideradas por Rusia en 2014, y advirtió que cualquier negociación no detendrá ahora mismo a Rusia, que "claramente se está preparando para extender su guerra a otros países europeos".

Cualquier oferta de este tipo genera desconfianza entre los ucranianos, quienes recuerdan cómo soldados rusos fuertemente armados y operativos especiales sin insignias tomaron bases militares ucranianas en Crimea y lanzaron ataques en el Donbás en 2014, mientras Moscú afirmaba que se trataba de "milicias locales".

La "zona desmilitarizada" equivaldría a una ocupación, argumenta por su parte Oleksandr Solonko, operador de drones que combate cerca de Pokrovsk, en Donetsk.

Le tomaría a Rusia "unas pocas horas" mover sus principales fuerzas a través del área para lanzar otra ofensiva, advirtió en la red social X.

En ese caso, sin embargo, a las fuerzas ucranianas les sería mucho más difícil establecer una defensa fuerte, dado que las zonas cercanas carecen de las barreras que proporciona el Donbás, fuertemente urbanizado y con colinas.

"No hay tontos entre los soldados: todos entienden perfectamente que abandonar un área fortificada solo para quedarse en campos abiertos no tiene sentido, independientemente de lo que prometan los rusos", subrayó Solonko.

Según los analistas militares, salvo un colapso repentino de la defensa, tomar la parte del Donbás que permanece bajo control ucraniano le costaría a Rusia años y potencialmente cientos de miles de vidas.

Dado este escenario, a Rusia le encantaría recibir estas áreas como resultado de las negociaciones, advirtió también el reconocido analista político Vitali Portnikov.

Moscú también podría estar contando con que, si Kiev se ve finalmente obligado a retirar sus fuerzas del Donbás, correría el riesgo de desestabilizar la situación interna, ya que muchos ucranianos se oponen a ceder la región que han estado defendiendo durante años.

Las tensiones, en ese caso, podrían incluso desencadenar una guerra civil, advirtió Portnikov en su canal de YouTube, con casi un millón de suscriptores, mientras que algunos soldados conocidos ya han declarado que se opondrían a cualquier orden de abandonar territorios ucranianos.

Solo el 8,1 % de los ucranianos apoyaría ceder territorios para lograr la paz, según una encuesta reciente del Centro Razumkov, con sede en Kiev, realizada antes de que se hiciera pública la idea de una "zona desmilitarizada" en el Donbás.