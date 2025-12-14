Macron recalca que las negociaciones de hoy en Berlín son para una paz sólida en Ucrania

"Francia está y seguirá estando junto a Ucrania para construir una paz sólida y duradera capaz de garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania y de Europa a largo plazo. Agradezco a todos los negociadores, ucranianos, europeos y estadounidenses, que se movilizaron para lograr este objetivo", dijo Macron en sus redes sociales.

El jefe del Estado francés difundió ese mensaje tras hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Estadounidenses, europeos y ucranianos solo piden la paz. Mientras Rusia continúa su guerra de agresión, Ucrania se mantiene firme", aseguró Macron.

Con el canciller alemán, Friedrich Merz, como anfitrión, el presidente ucraniano se reunió con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, en Berlín.

El presidente de Ucrania había adelantado que hoy tendrá lugar en Berlín "un día ucraniano-estadounidense y que, además de reunirse con los emisarios de Trump, se verá con el canciller y "probablemente por la tarde con algunos otros líderes europeos", que llegarán a la capital alemana para participar el lunes en la gran cumbre a la que ha invitado Merz y en la que participarán también los jefes de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.