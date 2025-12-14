Merz recibe a Zelenski y a los emisarios de Trump para negociar el plan de paz

Merz saludó a Zelenski unas dos horas después de que éste aterrizara en Berlín, donde se reunió primero con su equipo, liderado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, para preparar el encuentro.

"Nos estamos preparando para la reunión con la parte estadounidense. Hay muchos detalles importantes; trabajamos cuidadosamente en cada punto de cada borrador. Lo principal es que todos los pasos que acordemos con los socios puedan funcionar realmente en favor de una seguridad garantizada. Solo las garantías fiables funcionarán para la paz. Confiamos en que los socios también sigan trabajando de manera constructiva", escribió en su cuenta de Telegram.

Poco antes de la llegada de Zelenski a la Cancillería, también llegó Kushner a la sede del canciller alemán, procedente del lujoso hotel Adlon, adonde también había llegado por la mañana Witkoff, y donde también se había visto a Umérov y el asesor de Merz Günter Sautter.

Al rato el mandatario publicó fotos en su cuenta de Telegram que dan cuenta de que la reunión de los equipos ucraniano y estadounidense ya ha comenzado en compañía de Merz y sus asesores.

El presidente de Ucrania había adelantado que hoy habrá en Berlín "un día ucraniano-estadounidense y que, además de reunirse con los emisarios de Trump, se verá con el canciller y "probablemente por la tarde con algunos otros líderes europeos", que llegarán a la capital alemana para participar el lunes en la gran cumbre a la que ha invitado Merz y en la que participarán también los jefes de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

Zelenski también reveló que en la cita con los estadounidenses se centrarán en las garantías de seguridad que exige Ucrania a EE.UU. y a sus socios, y que quiere que sean vinculantes para evitar que Rusia pueda invadir al país por tercera vez sin consecuencias, como ocurrió en 2014, además de en la actual guerra que comenzó hace cuatro años.

Esta semana el mandatario ya adelantó que había recibido de EE.UU. un plan de garantías de seguridad que estudiaría y en el que introduciría sus contrapropuestas.

Zelenski considera que la garantía "real" para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá por el más que seguro veto de Washington y de algún país europeo afín a Rusia, por lo que aceptaría unas garantías "tipo Artículo 5" del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de Estados Unidos, de socios europeos y de otros países del G7, según afirmó este domingo antes de llegar a Berlín.

Según dijo un alto funcionario al medio estadounidense 'Axios', la Administración Trump está dispuesta a dar a Ucrania a cambio de ceder territorios una garantía basada en el Artículo 5, que sería aprobada por el Congreso y tendría carácter legalmente vinculante.

En cuanto a la cesión de territorio que exige Rusia y contemplaba el plan original de Trump de 28 puntos, Zelenski considera injusta la propuesta de retirar las tropas ucranianas del Donbás y en su lugar aboga -al igual que los europeos- por congelar el frente.

Zelenski agregó que EE.UU. ha propuesto como compromiso que el Ejército ruso no entre en la parte del este de Ucrania controlada por las autoridades ucranianas, de donde deberían retirarse las tropas ucranianas, pero no obliga a la par a Rusia a retirarse en la misma medida y además no queda claro quién administrará esa "zona económica libre" que propone Washington y que es calificada como "zona desmilitarizada" por Rusia, que dice que podría aceptar que la vigilara la Guardia Rusa, dependiente del Kremlin.

Ucrania ha perdido en el campo de batalla casi toda Lugansk y controla menos de un 25 % del territorio de Donetsk, donde Rusia avanza de forma lenta pero constante.