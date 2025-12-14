Noboa felicita a Kast y afirma que "se abre una nueva etapa" para Chile y la región

"Felicitaciones José Antonio Kast. Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Al igual que Noboa, el expresidente conservador ecuatoriano Guillermo Lasso (2021 - 2023) felicitó al mandatario electo "por su contundente victoria" y aseguró que "su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.