Ordenan juicio por lavado de dinero al exgobernador mexicano César Duarte

En un breve comunicado en X, la FGR apuntó que Duarte será procesado por su presunta participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía, el exfuncionario habría participado "en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales".

El juez federal también ratificó la medida de prisión preventiva contra Duarte, agregó la nota.

El lunes, la FGR informó que Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por segunda ocasión, ahora por lavado de dinero.

Duarte fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida (Estados Unidos), y extraditado a México en junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, proceso que sigue en curso por la fiscalía de Chihuahua.

Su captura ocurrió luego de que el exgobernador se fugó de la justicia mexicana desde que en octubre de 2019 se emitió una orden para su arresto.

Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades "significativas" en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Duarte fue uno de los políticos con mayor relevancia en el antaño hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la etapa de renovación de la formación impulsada por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).