Paraguay reafirma "enérgico repudio a toda forma de terrorismo y antisemitismo"

"El Paraguay expresa su más firme condena al ataque terrorista perpetrado hoy en Bondi Beach, Australia, contra la comunidad judía durante la celebración de Janucá", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores desde Asunción en su cuenta en X.

En ese sentido, el país suramericano, uno de los aliados en Suramérica del Gobierno de Benjamín Netanyahu, extendió sus "condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con el pueblo judío y el Estado de Israel".

Igualmente, Paraguay reiteró "su compromiso con los esfuerzos internacionales" para combatir y erradicar el terrorismo y el antisemitismo, e indicó que "el odio no tiene cabida en un mundo que aspira la paz".

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el incidente se produjo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este es el tiroteo más mortífero en Australia en casi 30 años, desde la masacre de Port Arthur (Tasmania, sur) en 1996, que dejó 35 muertos, aunque ese episodio no fue catalogado como terrorismo.