Portugal reafirma su compromiso con multilateralismo en 70 aniversario de adhesión a ONU

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, Rebelo de Sousa apuntó el "compromiso renovado de Portugal" con el multilateralismo, "guiado por los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, como pilar esencial del derecho internacional y del orden internacional basado en reglas".

Destacó que ante un mundo cada vez más fragmentado, polarizado e imprevisible, el refuerzo del vínculo con la ONU se asume cada vez más como "un imperativo ético y expresión del carácter universal e indivisible de los derechos humanos, que a todos cabe promover e proteger".

Afirmó que, como país abierto al mundo y empeñado en construir puentes, Portugal asume esta postura como forma de luchar contra el aislamiento y recuerda que "no hay paz sin derechos humanos, ni desarrollo sostenible sin sociedades inclusivas".

El país ibérico ingresó en la ONU el 14 de diciembre de 1955 durante la dictadura del Estado Novo que encabezaba Antonio de Oliveira Salazar.

En la actualidad, Portugal está en una campaña para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para 2027-2028, lo que se decidirá en una votación en 2026.