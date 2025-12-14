Presidente de Costa Rica felicita a Kast por su triunfo en las elecciones de Chile

"Extiendo mis más sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la realización de la segunda vuelta electoral presidencial de manera pacífica, democrática y transparente. También felicito al presidente electo José Antonio Kast. Espero que podamos fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile", escribió en X.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy