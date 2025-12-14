Sánchez condena el ataque en Sidney y pide trabajar contra antisemitismo y terrorismo

"Condenamos enérgicamente el ataque antisemita en Australia. Debemos trabajar incansablemente para erradicar el antisemitismo y el terrorismo. No tienen cabida en nuestra sociedad", indicó el jefe del Ejecutivo español en la red social X.

Sánchez dio además su más sentido pésame y apoyo a las familias de las víctimas de este atentado que se produjo este domingo en una playa de Sidney, donde, en un parque cercano, la comunidad judía celebraba la festividad de Janucá.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.