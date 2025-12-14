Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

"Casi tuvimos una colisión en el aire", dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

"Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros), quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso", dijo el piloto en la grabación.

El portavoz de JetBlue Derek Dombrowski dijo haber informado este domingo a "las autoridades federales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a "extremar la precaución" al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".