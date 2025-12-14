Zelenski aterriza en Berlín para mantener reuniones con los emisarios de Trump

"Ya estoy en Alemania. Hoy en la agenda: reunión con el equipo negociador estadounidense. Nos enfocamos en cómo garantizar de manera confiable la seguridad de Ucrania, para que la experiencia del Memorándum de Budapest y la invasión de Rusia nunca se repita", señaló en su cuenta de Telegram.

Zelenski se refería a las garantías de seguridad que se negociaron en Alemania y que él quiere que sean vinculantes frente al acuerdo que se firmó en 1994 en Hungría en virtud del cual Ucrania renunció a todo su arsenal nuclear a cambio de la promesa rusa de respetar su integridad territorial y soberanía.

"Confiamos en unas negociaciones constructivas", escribió junto a un vídeo que le muestra bajando la escalerilla de su avión en el aeropuerto de Berlín.

Horas antes de aterrizar en la capital germana, Zelenski adelantó en una conversación virtual con medios que hoy hay "un día ucraniano-estadounidense en Berlín".

Zelenski indicó que él, además de ver a los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá por separado con el canciller alemán, Friedrich Merz, y probablemente por la tarde "con algunos otros líderes europeos".

Ya por la mañana llegaron a un lujoso hotel berlinés los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

También llegó el jefe negociador del equipo de Zelenski, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, acompañado por el asesor del canciller alemán Günter Sautter.

En paralelo a la llegada el jefe de Estado ucraniano, Merz se trasladó a la Cancillería en pleno centro de Berlín.

Esta reunión de Zelenski en Berlín se produce en la víspera de una cumbre que ha convocado Merz para el lunes por la tarde con "numerosos" líderes europeos, y de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para tratar de superar junto con el presidente ucraniano, Witkoff y Kushner las diferencias persistentes en el plan de paz de 20 puntos de Trump, que quiere un "entendimiento completo" sobre el documento de cara a las Navidades, de acuerdo con el jefe de Estado de Ucrania.

El presidente respondió también a las declaraciones de Trump, quien afirmó que el mandatario ucraniano "es el único a quien no le gusta el plan de paz" estadounidense, al afirmar que la versión final de ese documento no será del agrado de todos, y que él ya hizo compromisos.

Según explicó, Ucrania considera que la garantía "real" para evitar otra invasión rusa sería la adhesión del país a la OTAN, pero al ser consciente del rechazo a un posible ingreso en la Alianza por parte de Washington y "algunos" países europeos, Kiev aceptará garantías "tipo Artículo 5 del Tratado de la OTAN" de defensa mutua por parte de EE.UU. y de los colegas europeos, así como de otros países del G7.

Además, Zelenski considera injusta la propuesta de retirar las tropas ucranianas de la región de Donetsk, como exigen el plan estadounidense y Rusia, y en su lugar aboga -al igual que los europeos- por congelar el frente.

"Creo que hoy la opción justa posible debería ser que nos quedemos donde estamos. Esto es lo que significa un alto el fuego (...) y luego se trata diplomáticamente de resolver todos los asuntos comunes. Sé que Rusia no tiene una actitud positiva hacia esto, pero me gustaría que los estadounidenses nos apoyaran en este tema", señaló.

Zelenski agregó que EE.UU. ha propuesto como compromiso que el Ejército ruso no entre en la parte del este de Ucrania controlada por las autoridades ucranianas, de donde deberían retirarse las tropas ucranianas, pero no obliga a la par a Rusia a retirarse en la misma medida, y además no queda claro quién administrará esa "zona económica libre" o "zona desmilitarizada" que propone Washington.