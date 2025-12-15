30 detenidos al desarticular en el sur de España una célula del cartel de los Balcanes

La operación, llevada a cabo en tres provincias de Andalucía (sur de España), se saldó con la detención de 30 personas y la intervención de 2.550 kilos de cocaína, uno de los mayores decomisos de los últimos años, según informó este lunes la Policía Nacional en su cuenta de la red social X.

Se trata de un "golpe histórico" contra el Balkan Cartel, una organización conocida como el cartel de los Balcanes y considerada por los investigadores policiales como una de las organizaciones más peligrosas de Europa del Este.

Tras meses de investigación sobre los pasos de la red en el Campo de Gibraltar, se pudo conocer que introducían cocaína por el río Guadalquivir, que desemboca en el océano Atlántico, utilizando embarcaciones de alta velocidad.

La Policía Nacional destacó la coordinación con otros cuerpos y organismos públicos para desmantelar esta estructura criminal, considerada responsable de un gran volumen de tráfico de drogas en el sur de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy