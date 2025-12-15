AI pide a Kast abandonar la "retórica agresiva" y "mantener el compromiso con los DDHH"

"Es fundamental que el futuro presidente no siga por este peligroso camino que dictó en su campaña con la retórica agresiva y deshumanizante contra las comunidades más vulnerables, no solo por los derechos humanos en Chile, sino como un ejemplo para dirigentes de la región y el mundo", indicó en un comunicado Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Con un discurso basado en la mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, el exdiputado ultracatólico ganó el domingo las elecciones con un 58,1 % de los votos, casi 17 puntos más que la izquierdista Jeannette Jara (41,83 %).

Abogado de 59 años y padre de 9 hijos, Kast asumirá en marzo y se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder en Chile tras el retorno a la democracia hace 35 años.

A diferencia de sus intentos pasados por llegar a La Moneda (2017 y 2021), Kast se cuidó mucho en la campaña de no mostrar en público su simpatía por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) ni sus posiciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, como el aborto o la píldora del día después, para no espantar el voto femenino y juvenil.

Su promesa estrella es crear un "Gobierno de emergencia" con el que ejecutar expulsiones masivas de migrantes, aumentar el despliegue policial, blindar de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

La organización de derechos humanos dijo en ese sentido que gran parte de las propuestas del presidente electo "niegan derechos básicos como el acceso a salud, educación y una vida digna y son crueles y absolutamente vulneratorias" con la población migrante.

El exdiputado, que tiene fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región y de Europa, también se comprometió a realizar un megarecorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin tocar el gasto social, una meta que no ha aclarado bien como hará y que ponen en duda economistas de todo signo político.

El megarecorte "podría tener consecuencias profundas en la vida de millones de personas y, por tanto, generar una regresividad en derechos sociales, económicos y culturales", indicó Amnistía Internacional.

Admirador del estadounidense Donald Trump y del salvadoreño Nayib Bukele, su aplastante victoria afianza el giro ultra que se está dando en la región, donde en los últimos años hay una "creciente desigualdad y discriminación", así como un "aumento de las prácticas autoritarias".

"Esperamos que Chile no se sume a la preocupante tendencia de gobiernos marcados por prácticas autoritarias, que miran con crueldad a las personas migrantes o solicitantes de asilo, que atacan a los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos", concluyó por su parte Ana Piquer, directora para las Américas de AI.