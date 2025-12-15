Al menos 28 personas murieron en un naufragio en el suroeste de la RD del Congo

“Aún no disponemos de todos los detalles de esta tragedia ocurrida ayer en el río Kwango, cerca de Bolo. Sin embargo, 28 cuerpos ya han sido recuperados del agua y están siendo identificados por sus familiares antes del entierro", declaró el portavoz del gobierno provincial de Kwilu, David Obama a EFE.

La embarcación naufragó el domingo por la noche en el río Kwango, cerca de la aldea de Bolo, ubicada en el territorio de Bagata, provincia de Kwilu, de momento, las autoridades continúan trabajando en el lugar en busca de más personas.

De acuerdo con el portavoz local, el barco no contaba con un manifiesto de viaje y, según medios locales, transportaba unos cien pasajeros y alrededor de 700 sacos de maíz y mandioca.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC. El último se registró el 11 de septiembre pasado cuando 128 personas murieron ahogados después de que una embarcación se prendiera fuego y hundiera en el río Congo, al oeste del país.

Anteriormente, 148 personas habían muerto en un naufragio ocurrido en abril pasado, también tras incendiarse la embarcación en la que navegaban por el río Congo, en la provincia de Ecuador, al noroeste de la RDC, donde apenas sobrevivieron 150 personas.

El Gobierno anunció en el cierre de 240 puertos "ilegales" en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.