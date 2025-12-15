Al menos 9 muertos en un ataque contra un hospital atribuido a los paramilitares en Sudán

El ataque con dron contra un hospital militar, que también atendía a civiles, fue perpetrado de manera conjunta por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y su aliado Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), denunció en un comunicado el Ejército sudanés.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

En la actualidad, el foco del conflicto sudanés se encuentra en la zona de Kordofán, después de que este mes de octubre las FAR se hicieran con el dominio de toda la región occidental de Darfur tras la captura de la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte y el que era el último baluarte del Ejército en todo Darfur, durante la que se cometieron numerosos crímenes de guerra denunciados por las Naciones Unidas.

A finales de noviembre, los paramilitares declararon una tregua humanitaria unilateral que ellos mismos han incumplido, y que el Ejército rechazó por negarse a entregar territorio sudanés a las FAR y considerar parciales las propuestas de alto el fuego sobre la mesa.

La guerra de Sudán es escenario de la mayor catástrofe humanitaria del plantea, según la ONU, con un 65 % de la población civil necesitada de ayuda humanitaria y recursos muy limitados para darle cobertura.