António Costa felicita a José Antonio Kast por su victoria electoral en Chile

Costa expresó sus felicitaciones a Kast y al pueblo chileno por unos comicios "que reflejan la fortaleza de su democracia", según dijo en un breve mensaje publicado en redes sociales.

"Chile y la UE somos aliados naturales: compartimos valores y una relación económica cada vez más estrecha", dijo el presidente del Consejo Europeo, quien también quiso dar las gracias al actual mandatario chileno, Gabriel Boric, "por su intenso trabajo durante estos años para seguir acercando Chile a la UE".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.