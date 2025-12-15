Argentina inicia concesión del parque estatal Tecnópolis bajo un esquema público y privado

La medida fue dispuesta mediante una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada este lunes en el Boletín Oficial, y habilita la concesión del inmueble, propiedad del Estado nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, con un canon mensual inicial de 611 millones de pesos (unos 417.000 dólares).

Según lo establecido en la normativa, la concesión abarcará una superficie aproximada de 509.759,79 metros cuadrados y tendrá una duración de 300 meses, equivalentes a 25 años, con posibilidad de una prórroga única de 12 meses.

El pliego dispone que el futuro concesionario deberá asumir la gestión del predio a partir del 1 de julio de 2026, respetando los acuerdos de programación público-privada ya comprometidos para el resto del año en curso.

El uso y explotación comercial del parque tendrá como destino principal el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento y ocio. Se permitirán también propuestas deportivas no competitivas, talleres, juegos, programas de integración comunitaria y otras iniciativas afines, siempre que resulten compatibles con esa finalidad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca dejar de financiar uno de los activos más deficitarios del Estado y avanzar hacia un modelo de administración público-privada que garantice el funcionamiento del parque, fomente la inversión privada y preserve el uso público del predio, sin generar nuevas erogaciones para las cuentas nacionales.

"La medida permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración, garantizando el funcionamiento, inversión privada y uso del predio", aseguró la Secretaría de Cultura.

Según el texto, desde 2023 -cuando asumió el presidente Javier Milei- el Ejecutivo llevó adelante un “proceso de reordenamiento” que permitió reducir la dotación de personal de 333 a 198 empleados y pasar de un esquema de gasto a uno de recaudación, con una proyección de ingresos para todo 2025 de 2.749 millones de pesos (cerca de 1,88 millones de dólares).

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien informó el inicio de la concesión este domingo, escribió en la red social X: "El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos".

Tecnópolis fue inaugurado en 2011, durante el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), como un parque público y gratuito dedicado a la ciencia, la tecnología y la cultura.