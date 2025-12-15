A.Saudí exportó productos no petroleros por 219.000 millones de dólares en un año y medio

"Las exportaciones no petroleras registraron un récord en 2024 de 515.000 millones de riales (poco más de 137.263 millones de dólares), mientras que en el primer semestre de 2025 registró un histórico de 307.000 millones de riales (unos 81.825 millones de dólares)", dijo el ministro de Industria y Recursos Minerales saudí, Bandar al Khorayef.

Esta última "es la cifra semestral más alta de exportaciones saudíes no petroleras", subrayó el ministro en un discurso ante una conferencia celebrada en Riad sobre el programa "Hecho en Arabia Saudí", aplicado por el rico reino petrolero árabe en el marco de su Visión 2030.

Al Khorayef celebró el "éxito" de ese programa, y afirmó que el récord de exportaciones no petroleras alcanzado "refleja el papel de la industria como un pilar fundamental en los planes para diversificar la economía del Reino en conformidad con la Visión 2030".

El programa "Hecho en Arabia Saudí" fue lanzado en 2021, tres años después de anunciar dicha visión saudí, patrocinada por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, y en los últimos años el gobierno de Riad ha ejecutado numerosas iniciativas multimillonarias en todos los ámbitos para modernizar el país, incluidos enormes proyectos turísticos, como la futurista ciudad de Neom.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La declaración de Al Khorayef coincide con el anuncio de una desaceleración de la inflación interanual en Arabia Saudí que, según un comunicado de la Agencia Pública de Estadística saudí, registró un 1,9 % en noviembre frente a 2,2 % en octubre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y cuenta con alrededor del 17 % de las reservas de crudo del mundo.