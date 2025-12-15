Australia confirma que 26 heridos del ataque siguen hospitalizados, 12 en estado crítico

Park señaló que algunos de los heridos deberán someterse a "cirugías continuas por lesiones devastadoras como resultado de este horrendo ataque", y subrayó que el sistema de salud del estado sigue movilizado para atender la emergencia, dijo en una intervención en la cadena Nine.

El ministro también se refirió a Ahmed Al Ahmed, reconocido públicamente por su actuación heroica durante el incidente, y aseguró que enfrenta "algunos desafíos por delante". No obstante, destacó que el paciente se encuentra ingresado en el hospital Saint George (sur de Sídney), donde, según afirmó, "recibirá la mejor atención posible".

Paralelamente, la solidaridad ciudadana se ha volcado en apoyo a las víctimas y sus familias a través de una campaña en la plataforma GoFundMe, que en las últimas horas ha recaudado fondos destinados a cubrir gastos médicos, rehabilitación y apoyo a largo plazo para los afectados.

Las autoridades reiteraron que continuarán proporcionando actualizaciones conforme evolucione la situación clínica de los heridos, mientras se mantiene el llamamiento a la unidad y al apoyo comunitario en los próximos días.

El tiroteo se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando el padre e hijo armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país.

En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos policías resultaron heridos. El padre, de 50 años, murió tras ser abatido por la policía, mientras que el hijo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables y permanece en coma.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas se encuentra una niña de diez años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.