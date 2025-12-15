Autoridades portuguesas y españolas buscan a tres pescadores indonesios tras naufragio

El comandante del puerto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, señaló en declaraciones a la prensa que retomaron hoy a las 08.00 hora local (misma hora GMT) la búsqueda de los pescadores, que está siendo obstaculizada por la neblina.

Estas labores se desarrollan en una área que va desde la zona portuguesa de Ancora hasta el puerto de La Guardia, en Galicia (España), donde las autoridades españolas llevan a cabo patrullas con un barco de salvamento marítimo en aguas territoriales de España y en el área contigua, indicó Vieira Pereira.

El comandante apuntó que es posible que los desaparecidos fueran arrastrados inicialmente a la deriva en dirección norte, hacia Galicia, y que a lo largo del día de hoy vayan hacia el sur por las corrientes.

"Es por eso que tenemos en este momento una área ampliada tanto por el norte como por el sur", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por parte de Portugal, toman parte en la búsqueda de este lunes dos aviones de la Fuerza Aérea, así como efectivos de la estación de salvamento de Viana do Castelo y de la autoridad portuaria y del comando local de la Policía Marítima de Caminha, así como buceadores y bomberos voluntarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante las labores de salvamento del domingo, fueron rescatados dos tripulantes del barco naufragado, el patrón y un pescador de nacionalidad indonesia, que fueron llevados en estado consciente a un hospital, informó la Autoridad Marítima Nacional de Portugal.

En la búsqueda de ayer, participó un avión de la Fuerza Aérea portuguesa y otro de España, mientras que hoy son dos aeronaves lusas.