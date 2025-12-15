Boric insta a próximo gobierno de Kast a dar "continuidad" a las políticas de Estado

"La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación publica", detalló el actual mandatario desde el palacio presidencial.

"Hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando, eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras", subrayó Boric, que destacó el "clima positivo" en el que se desarrolló el encuentro entre ambos.

Apuntó que "es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio publico y de orden democrático".

El ultraderechista Kast, que ganó las elecciones con un 58,1 %, acudió a La Moneda acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió; el presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

Kast se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la victoria de la socialista Michelle Bachelet contra la conservadora Evelyn Matthei en 2013).

Hasta el momento la incógnita sobre qué tipo de gobierno conformará el fundador del Partido Republicano (PR) sigue abierta, mientras aliados y colaboradores se reúnen en su centro de operaciones en la comuna de Las Condes para empezar a planificar el aterrizaje en el poder.

El abogado, que logró la victoria presidencial en su tercer intento (después de 2017 y 2021), deberá negociar con el abanico de fuerzas que componen la derecha chilena, desde las huestes más radicalizadas hasta los partidos más tradicionales del sector, generando consensos para trabajar en un Parlamento sin mayorías.