Boric y Kast muestran visiones distintas en su primer encuentro en La Moneda

Una petición a la que el extremista ultracatólico respondió en rueda de prensa insistiendo en que el país se haya en crisis y necesita por ello establecer "un gobierno de emergencia", como ha repetido durante toda la campaña.

Kast que este domingo consiguió una amplia victoria frente a la candidata unitaria de la izquierda y el centro, la comunista y exministra de Trabajo, Jeannete Jara, llegó al palacio de La Moneda poco antes del mediodía acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió; el presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella; y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su camino, como su asesor económico Jorge Quiroz, que apunta a ministro.

Boric le recibió en una de las salas y le hizo un recorrido por el palacio de época colonial antes de que ambos se reunieran por espacio de casi una hora.

Al terminar, el presidente electo, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo, dirigió una breves palabras a los periodistas que esperaban en uno de los patios del edificio, situado en el centro de la capital.

"Fue una reunión muy republicana en el sentido amplio de la palabra para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el entrante", señaló Kast antes de recalcar el "gobierno de emergencia" que propone "tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal como seguridad, salud, vivienda".

Al acabar, sin aceptar preguntas, se acercó a saludar a un centenar de personas que se juntaron en la aledaña Plaza de la Constitución antes de subirse a un vehículo blindado y dirigirse a la comuna de Las Condes, una de las más acomodadas de la capital, para reunirse con su equipo y dirigentes de los partidos de derecha y extrema derecha en la llamada "La Moneda chica", un inmueble de estilo francés que será su sede hasta el 11 de marzo.

Una vez en camino, Boric emitió un comunicado en el que insistió en la defensa del escudo social construido su gobierno, que pidió la próxima administración respete como "política de Estado".

"La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación publica", detalló el actual mandatario desde el palacio presidencial.

"Hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando, eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras", subrayó Boric, que destacó el "clima positivo" en que se desarrolló el encuentro entre ambos.

"Es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio publico y de orden democrático", apuntó.

Kast se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia -la primera fue la victoria de la socialista Michelle Bachelet contra la conservadora Evelyn Matthei, en 2013-.

Hasta el momento la incógnita sobre qué tipo de gobierno conformará el fundador del Partido Republicano (PR) sigue abierta, mientras aliados y colaboradores se reúnen en su centro de operaciones en la comuna de Las Condes para empezar a planificar el aterrizaje en el poder.

El abogado, que logró la victoria presidencial en su tercer intento (después de 2017 y 2021), deberá negociar con el abanico de fuerzas que componen la derecha chilena, desde las huestes más radicalizadas hasta los partidos más tradicionales del sector, generando consensos para trabajar en un Parlamento sin mayorías.

El martes está previsto que realice su primer viaje al exterior como presidente electo y se desplace a Argentina para reunirse con el mandatario de ese país, Javier Milei, con el que ha dicho tener "sueños compartidos".