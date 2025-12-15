Brasil aún confía en que el Mercosur firmará el acuerdo con la UE el próximo sábado

El Gobierno brasileño "sigue optimista", dijo en rueda de prensa la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería, Gisela Padovan, sobre la posible firma del pacto comercial en la ciudad de Foz do Iguaçu, donde se reunirán los líderes del Mercosur.

Padovan anticipó que, además de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados fundadores del Mercosur, en esa ciudad del sur de Brasil también son esperados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La diplomática brasileña consideró que esa posible representación europea en la cumbre de Foz do Iguaçu es vista como "una señal de que la idea es firmar", aunque aclaró que aún existen "imponderables" que no permiten confirmar la suscripción del acuerdo que se negocia desde 1999.

Padovan insistió en que "el Mercosur quiere firmar", pero subrayó que todo dependerá de decisiones que las autoridades europeas deben tomar esta misma semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los próximos miércoles y jueves, se prevé que el Parlamento europeo debatirá unas nuevas cláusulas ya aprobadas en la comisión de Comercio Internacional, que establecen ciertas garantías para los agricultores comunitarios, preocupados por la competencia del Mercosur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esas nuevas medidas plantean activar una investigación por parte del Ejecutivo comunitario en caso de que las importaciones de productos agropecuarios suban un 5 % por encima de la media de los tres años anteriores, o si los precios son un 5 % más baratos que los productos europeos.

Según Padovan, unas nuevas medidas introducidas a última hora son "motivo de preocupación", pero no serían un impedimento para la firma de un acuerdo que, desde el punto de vista del Mercosur, "es equilibrado".

Según la diplomática, en la cumbre de Foz do Iguaçu, que tendrá como anfitrión al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se espera la asistencia de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cuyo país está en proceso de adhesión al bloque, en principio no asistirá, en tanto que sí estará el gobernante panameño, José Raúl Mulino, después de que su país obtuvo el estatus de Estado asociado al bloque suramericano.