Bruselas espera aún la firma este año del acuerdo con Mercosur que Francia pide posponer

"La expectativa de la Comisión sigue siendo firmar el acuerdo con Mercosur a finales del año 2025, sujeto al cumplimiento de los procedimientos del Consejo (países de la UE)", dijo este lunes el portavoz de la CE Olof Gill en la rueda de prensa diaria de la institución.

Añadió que aunque corresponde al Consejo decidir sobre los próximos pasos a dar, Bruselas piensa que la firma ahora de ese acuerdo es "una cuestión de una importancia crucial desde el punto de vista económico, diplomático y geopolítico".

El mismo portavoz señaló que desde que concluyeron las negociaciones sobre el acuerdo hace un año, Bruselas ha "escuchado atentamente" a los agricultores y ganaderos europeos, a los consumidores, a los países y a los eurodiputados "respondiendo a todas las preocupaciones y peticiones con medidas de acompañamiento efectivas".

Insistió en que el acuerdo tiene "la mayor importancia" para la UE, también en relación con su "credibilidad en el panorama global".

También para demostrar que "los acuerdos basados en reglas ofrecen aún un enorme valor", al representar un mecanismo "para sacar cosas adelante en estos tiempos difíciles", señaló Gill.

Francia pidió el domingo que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista el próximo día 20 en Brasil, y continúen las negociaciones sobre medidas de protección "legítimas" de la agricultura europea.

"Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado cuatro días antes de que se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última cita del año.

Y añadió: "Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea".

En octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de salvaguardias agrícolas para complementar el acuerdo de libre comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que está siendo negociado desde hace un cuarto de siglo.

Francia ha establecido tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes; medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; y controles a las importaciones.