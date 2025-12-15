Casi 400.000 refugiados sirios han regresado a su país desde Líbano

"380.000 sirios desplazados han regresado a su país hasta la fecha y se los ha retirado permanentemente de la base de datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)", compartió la ministra en su cuenta de la red social X.

Además, la titular de Asuntos Sociales añadió que 74.000 sirios que permanecen en territorio libanés han manifestado su intención de regresar a su país antes de que acabe el 2025.

Estos desplazamientos se han producido en el marco de un plan de regreso seguro puesto en marcha de julio de este año, con el que las autoridades libanesas muestran su "compromiso de garantizar un retorno sostenible a su país de los desplazados sirios", aseguró la ministra.

Más de tres millones de sirios han regresado a sus hogares desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre del pasado año, aunque todavía quedan 4,5 millones de refugiados en países vecinos, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Un millón de los refugiados llegaron desde países vecinos, mientras que los otros dos millones corresponden a los desplazados internos que han regresado a sus zonas de origen en Siria desde otros puntos del país.

Según el organismo, además de los 380.000 sirios que han llegado a su país desde Líbano, otros 170.000 lo han hecho desde Jordania, 28.000 desde Egipto y 560.000 desde Turquía.