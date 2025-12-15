Chile entrega carta de protesta a Colombia por "inaceptables" dichos de Petro sobre Kast

"Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", indicó el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.

Las declaraciones de Petro, agregó el ministro, "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones".

En una serie de mensajes en su cuenta de X, Petro denostó el domingo la contundente victoria de Kast, que se impuso con el 58,17 % de los sufragios, casi 17 puntos más que la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83 %.

Petro, que se encuentra en las antípodas ideológicas de Kast y es aliado del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, advirtió que en América "vienen los vientos de la muerte" e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Abogado ultracatólico de 59 años y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Kast es el primer pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia en Chile.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, publicó Petro en otro de sus mensajes, en referencia al pasado nazi del padre de Kast.