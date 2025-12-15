Continúa la búsqueda del sospechoso del tiroteo en universidad, difunden nuevas imágenes

Aunque su rostro está cubierto, las autoridades esperan que pueda ser reconocido por su forma de caminar o por su ropa oscura.

El video, mostrado por la policía de Rhode Island en una conferencia de prensa conjunta, muestra a un hombre vestido con zapatos, pantalón, camisa y gorro de invierno negros, y mascarilla del mismo color, caminando por las aceras.

En un momento, la persona se detiene, cruza la calle y continua caminando, cerca de las calles Hope y Benevolent, a pasos de donde ocurrió el tiroteo.

El FBI informó además de que está ofreciendo 50.000 dólares de recompensa por información que lleve al arresto y condena de esta persona, que, advierten, podría ir armada y ser peligrosa. Personal de su laboratorio en Virginia, están también documentando las trayectorias de las balas para reconstruir la escena del tiroteo.

Además, han pedido la cooperación del público que sepa de alguna información que ayude a detenerlo.

Entretanto, el jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez, indicó en la rueda de prensa que basan la investigación en la nueva pista que arrojan las nuevas fotos y video tomados poco antes del tiroteo, a las dos de la tarde hora local del sábado, y pidió también la cooperación del público.

Pérez explicó que anteriormente se siguió "una pista específica" que llevó a la detención de una "persona de interés", pero que tras examinar todas las pruebas se concluyó que no era el autor del ataque.

Mientras, el fiscal general de Rhode Island, Peter F. Neronha, señaló que los cambios de rumbo son habituales en casos "complejos".

"La investigación ahora se centra en otra dirección", afirmó, e indicó que están recopilando más información sobre los movimientos del autor del tiroteo a medida que recopilan más pruebas.

"Describiría el trabajo de hoy como un progreso constante", indicó.

El gobernador del estado, Dan McKee, afirmó por su parte que quiere ver a este individuo "identificado, arrestado y llevado ante la justicia".

Indicó igualmente que, tras el tiroteo, se están reevaluando las medidas de seguridad en las escuelas públicas y que pronto darán a conocer más información.

Por su parte, el alcalde de Providence, Brett Smiley, informó de que han reforzado la vigilancia en la Universidad Brown y en toda la ciudad, particularmente las zonas comerciales.