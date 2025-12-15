Costa Rica confirma circulación de la variante K de influenza y pide reforzar cuidados

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) anunció la circulación del virus identificado desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre. Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.

"Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores", cita el comunicado de prensa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, mientras que la variante de influenza A H3N2 subtipo K ya ha sido identificada en varios países del mundo.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a reforzar los cuidados durante este periodo, especialmente en espacios con alta concentración de personas como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, evitar aglomeraciones, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores, mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy