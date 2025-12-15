Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitan a Kast por su victoria en Chile

"Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, a través suyo saludamos al querido pueblo de Chile, que este domingo 14 de diciembre ha realizado elecciones y decidido su futuro en respeto fraternal", escribieron Ortega y Murillo en una carta pública dirigida a Kast y a Jara.

"A usted, señor presidente electo, José Antonio Kast, y a usted, compañera candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, nuestros saludos desde la patria de (Rubén) Darío y (Augusto C.) Sandino donde trabajamos todos los días por un mundo de hermandad, con justicia, paz y el derecho a vivir con bienestar", continuaron.

Los copresidentes de Nicaragua también expresaron su reconocimiento al "gran pueblo chileno, porque juntos hemos sabido creer en una comunidad de valores, ideales, y buena voluntad".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el presidente electo, exdiputado ultracatólico de 59 años, obtuvo el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia en 1990.