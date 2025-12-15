Decomisan casi media tonelada de cocaína en el sur de China con la colaboración de EE.UU.

El Ministerio chino de Seguridad Pública anunció que el decomiso se produjo el pasado 26 de noviembre en un puerto de la ciudad sureña de Shenzhen (provincia de Cantón), donde la droga fue localizada en un contenedor internacional "sospechoso".

La operación se desarrolló a partir de información proporcionada a su contraparte china por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, de acuerdo al Ministerio.

La lucha contra el narcotráfico es uno de los ámbitos estratégicos de cooperación bilateral entre Pekín y Washington y ha cobrado aún más peso debido a la epidemia de adicción a los opiáceos -especialmente fentanilo- que afecta al país norteamericano, convertida también en motivo de fricciones entre las dos potencias.

Según la Administración estadounidense, los carteles mexicanos fabrican este opioide sintético a partir de precursores químicos que adquieren de China y luego lo introducen en EE.UU..

China, por su parte, sostiene que el consumo de fentanilo es un problema interno de EE.UU. y defiende que cuenta con el sistema de control de drogas "más estricto del mundo" y con la mayor cantidad de sustancias prohibidas.

El narcotráfico a gran escala es un delito que puede ser castigado con pena de muerte en el gigante asiático.