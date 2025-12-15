Director de RAE niega irregularidades en elección de Panamá para acoger Congreso de Lengua

"Lo normal es que acabe celebrándose en Panamá", dijo Muñoz Machado al finalizar la presentación en Madrid de novedades del diccionario de la lengua española.

Lo que falta es que los gobiernos de España y Panamá se pongan de acuerdo, precisó.

Muñoz Machado recordó que la propuesta para que Panamá sea la sede fue aprobada por la asociación de academias de la lengua española (Asale) en el CILE celebrado en Arequipa (Perú) en octubre pasado, aunque no se anunció en aquel momento debido a la tensión con el Instituto Cervantes.

Poco antes de la celebración del congreso de Arequipa, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, criticó que la RAE no esté dirigida por un filólogo, sino por un catedrático de Derecho Administrativo "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias", en referencia a Muñoz Machado.

La disputa acaparó toda la atención durante el congreso, que concluyó sin el tradicional anuncio público de cuál sería la sede del siguiente, previsto en 2028.

La semana pasada, García Montero acusó a Muñoz Machado de tratar de imponer "por su cuenta" Panamá como sede del CILE de 2028, argumentando, entre otros motivos, que corresponde a la institución que él dirige "proponer a las academias de la lengua una sede".

Además, afirmó que sigue pensando "que la Academia debería tener como director un filólogo de calidad y no un abogado de negocios".

Por su parte, el director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, expresó el viernes pasado a EFE su confianza en que Panamá acogerá en 2028 el CILE, tras tildar de "tropiezo" la controversia al respecto entre el Instituto Cervantes y la RAE.

"Nosotros postulamos la candidatura de Panamá en el Congreso de Arequipa, que es como tradicionalmente se ha hecho", y fue aprobada en una reunión privada por las 23 academias de la lengua española agrupadas en Asale, en la que no se presentó ninguna otra candidatura, explicó Ritter.