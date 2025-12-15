Drones navales ucranianos alcanzan un submarino ruso en el mar Negro

Kiev, 15 dic (EFE).- Drones navales ucranianos alcanzaron un submarino ruso valorado en 400 millones de dólares y capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr mientras estaba estacionado en el puerto del mar Negro de Nororosíisk, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado.