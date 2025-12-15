Drones navales ucranianos alcanzan un submarino ruso en el mar Negro

Según la nota, el ataque fue llevado a cabo con drones ‘Sub Sea Baby’ de producción ucraniana.
“Como consecuencia de la explosión, el submarino sufrió graves daños y ha quedado fuera de servicio”, se lee en el comunicado.
En el momento del ataque, el submarino en cuestión llevaba instaladas a bordo cuatro lanzaderas de misiles Kalibr, según la nota del SBU, que recuerda que Rusia se ha visto obligada a replegar a su flota del mar Negro al puerto de Novorosíisk debido a los repetidos ataques ucranianos con drones que sufrían sus barcos cuando estaban estacionados en la península de Crimea.