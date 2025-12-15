EEUU pide a Pekín liberar al periodista de Hong Kong Jimmy Lai

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió poner "fin a esta experiencia terrible" por la que asegura que ha pasado Lai, instando a Pekín a liberarlo de inmediato, según una publicación en su cuenta de X.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que el veredicto contra Lai refleja el uso de las leyes de seguridad nacional para silenciar a quienes defienden la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en Hong Kong, compromisos que China se obligó a respetar en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984.

La Administración agregó que su preocupación se debe también al deterioro de la salud del periodista durante su prolongada detención y subrayó que su situación es compartida por otros activistas, periodistas y defensores de derechos que enfrentan procesos judiciales por motivos políticos.

Estados Unidos reiteró que seguirá trabajando con sus aliados y socios internacionales para "exigir el respeto de los derechos humanos" y las libertades fundamentales en Hong Kong, así como la liberación de quienes permanecen detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos.

Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily y una de las figuras más visibles del movimiento prodemocracia en Hong Kong, fue detenido por primera vez en 2020 tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

Desde entonces ha enfrentado múltiples cargos, incluidos los de colusión con fuerzas extranjeras, y permanece en prisión mientras avanza su proceso judicial, en un caso que ha generado críticas y llamados internacionales por el deterioro de las libertades y la situación de la prensa en la excolonia británica.