El anestesista francés acusado de 12 muertes: "No soy un envenenador"

"Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático", aseguró el facultativo, para quien la Fiscalía pidió una pena de cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo.

Tras escuchar al acusado y los argumentos de sus abogados, que destacaron la ausencia formal de pruebas directas sobre la culpabilidad de su cliente y pidieron la absolución al jurado mixto, formado por seis miembros populares y tres magistrados profesionales, que dará su veredicto cuando lleguen a un acuerdo a lo largo de la semana.

La defensa reconoció que hubo envenenamientos en las dos clínicas del este del país en las que trabajó Péchier en aquellos años, pero incidió en que tras años de investigación no se ha encontrado ninguna prueba directa de su participación en los mismos.

Los abogados de la defensa aseguraron que los investigadores se limitaron a buscar la culpabilidad de su cliente, sin buscar si el causante de las muertes pudo ser otra persona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un relato que contrasta con los argumentos presentados el pasado viernes por la acusación, que consideraron probado que Péchier es "un asesino en serie", el único que pudo cometer esos actos y cuyo móvil era desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ello, inyectaba a los enfermos potasio y otros productos que les provocaban paros cardíacos.