El Banco Central argentino anuncia programa de acumulación de reservas internacionales

"A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios", afirmó la autoridad monetaria argentina en un comunicado.

El Banco Central afirmó que el aumento de las reservas en moneda extranjera prevé un aumento de la base monetaria del 4,2 % actual a 4,8% del PIB para diciembre de 2026.

"El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios", añadió el organismo.

El BCRA aclaró además que mantendrá un "sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado", y si la evolución de la demanda de dinero fuera menor a lo esperada, la entidad adoptará "las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este lunes, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, resaltó a través de su cuenta de X las medidas del Gobierno argentino: "Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En noviembre, Kozack había instado a Argentina a acelerar la acumulación de reservas internacionales, al considerar que la "reciente mejora en las condiciones del mercado" abre "una ventana de oportunidad" para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país ya que "persisten desafíos importantes", entre ellos el nivel actual de reservas del BCRA, que podría no ser suficiente para cumplir con las metas del programa vigente.

La incapacidad para incrementar sus reservas y poder enfrentar sus abultados compromisos de deuda llevó a Argentina a firmar en abril pasado un acuerdo con el FMI y, seis meses después, a pedir una asistencia financiera millonaria a Estados Unidos.

El mes pasado, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, había asegurado que, gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos, el país suramericano ya no necesitaba acumular reservas monetarias para hacer frente a sus vencimientos de deuda de 2026.