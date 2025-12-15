El Cervantes recoge el legado del pueblo gitano por los 600 años de su llegada a España

El director del Cervantes, Luis García Montero, aprovechó el acto para destacar "el valor cultural del pueblo gitano y de la tradición gitana en sí misma", así como su "diálogo con la diversidad cultural".

Este legado es una forma de recordar "no solo la llegada del pueblo gitano a la Península ibérica, sino también las situaciones de injusticia que los derechos humanos han sufrido en la persecución de las identidades", afirmó García Montero.

Entre los objetos que hay en el legado que se ha depositado en la Caja de las Letras hay un ejemplar de cestería, la bandera gitana, una grabación inédita del 'Romancero gitano' de Federico García Lorca realizada por el Teatro Español en 2004 y un volumen de la primera revista de divulgación gitana 'Pomezia'.

Además, el legado incluye varios documentos relevantes para la historia del pueblo gitano, como la copia del salvoconducto de 1425 de Alfonso V de Aragón -primer documento oficial en el que se recoge la entrada del pueblo gitano en España- o la carta con la que el rey Felipe VI aceptó ser Padrino de Honor de los actos conmemorativos del '600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica'.

También se depositó el libro 'Memoria de miradas por los caminos del Pueblo Gitano', donde Jesús Salinas Catalá recoge fotografías tomadas entre 1980 y 2025, "una aportación ilusionada en defensa de la diversidad étnica y la cultura gitana", que el autor espera que invite a las próximas generaciones de gitanos a "reflexionar y plantearse la evolución de su historia y su cultura".

La Caja de las Letras es una histórica caja acorazada, ubicada en la sede central del Instituto Cervantes, cuyo edificio fue inicialmente la sede del Banco Español del Río de la Plata, después del Banco Central, y desde 2007 atesora bajo llave los legados que han ido depositando personalidades y entidades de la cultura en español.

En el acto de hoy, el dramaturgo y escritor Paco Suárez Montaño rememoró la importante contribución cultural del pueblo gitano a España y la huella de "la creación gitana" de figuras como Manolo Caracol, Manuela Carrasco, Camarón de la Isla, Lole y Manuel, Carmen Amaya, Antonio Maya Cortés, José Heredia Maya o Félix Grande.