El EI reivindica un ataque con 4 soldados muertos en el norte de Siria, según Observatorio

Según esta organización, que monitorea incidentes de seguridad y violaciones de derechos humanos en el país árabe, el EI se atribuyó la autoría de la acción contra una patrulla de las nuevas fuerzas de seguridad de Damasco en la carretera de Maarat al Numan, en el sur de Idlib, a través de sus canales afiliados.

El Observatorio no aportó más detalles sobre la reivindicación, que no pudo ser verificada independientemente.

El ministerio de Interior sirio dijo el domingo que cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna murieron y un quinto resultó herido en un ataque perpetrado por hombres armados no identificados cuando su patrulla "fue atacada mientra cumplía funciones en la carretera de Maarat al Numan".

Asimismo, aseguró que "unidades de seguridad especializadas" realizaron "operaciones intensivas de búsqueda en la zona para dar con los implicados en el ataque", que no han sido identificados hasta el momento.

Las autoridades no atribuyeron la acción a ningún actor, pero desde principios de diciembre las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Idlib realizan operaciones contra células del EI, según informó entonces la agencia oficial de noticias siria SANA.

Las acciones se llevan a cabo como parte de la campaña emprendida por el ministerio del Interior para rastrear a "organizaciones extremistas y cortar sus fuentes de financiamiento".

De hecho, el Observatorio informó de que este mismo lunes "hombres armados no identificados" dispararon contra miembros de las fuerzas de seguridad en la vecina provincia septentrional de Alepo, en el segundo ataque en el norte de Siria en menos de 24 horas.

Ayer, el Gobierno sirio lanzó una operación contra células del EI en el desierto en respuesta al ataque "terrorista" del sábado en Palmira, en el centro del país, que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y su intérprete civil, una acción que no ha sido reivindicada hasta el momento por el grupo yihadista.