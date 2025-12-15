El Ejército israelí mata a un adolescente de 17 años en Cisjordania ocupada

La nota especifica que la víctima ya había fallecido cuando sus equipos llegaron a la escena del incidente, y añade que su cuerpo "está siendo trasladado a un hospital cercano".

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge que el fallecido es Amar Yaser Sabah, de 17 años, quien murió tras haber sido herido con munición real en el pecho durante una redada del Ejercito israelí en la localidad de Tuqu' este lunes.

Tras ser consultado por EFE al respecto, el Ejército todavía no se ha pronunciado.

La Media Luna Roja Palestina informó además de haber tratado a un anciano que fue agredido por colonos en Masafer Yatta, cerca de Hebrón (norte de Cisjordania).

Estos incidentes se han producido después de que el Ejército diera por finalizada la semana pasada la "operación antiterrorista" que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en Cisjordania ocupada y que se había saldado con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes protagonizaron en ese período incursiones en Cisjordania como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que, según el Ejército, comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha elevado a 27 el número de palestinos asesinados por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 las operaciones israelíes en Cisjordania han causado alrededor de 1.000 palestinos muertos.