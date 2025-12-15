El euro sube tras la mejora de la producción industrial de la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1762 dólares, frente a los 1,1735 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1753 dólares.

La producción industrial de la zona del euro subió en octubre un 0,8 % respecto al mes anterior (0,2 % en septiembre) y un 2 % interanual (1,2 % en septiembre).

El miembro del comité de inversión de la gestora de activos Carmignac Kevin Thozet considera que "a diferencia de la Reserva Federal (Fed), los mercados no esperan que el BCE recorte los tipos de interés en la reunión del jueves".

"La narrativa predominante es que el ciclo de recortes de tipos ha llegado en gran medida a su fin y que el impulso del crecimiento en Europa reside ahora principalmente en la política fiscal", añadió Thozet.

Estas expectativas apoyan la cotización del euro, mientras que las perspectivas de que la Fed va a bajar más sus tipos de interés frenan la apreciación del dólar.

El gobernador de la Fed, Stephen Miran, defendió un recorte de las tasas de 50 puntos básicos en la última reunión.

La actividad manufacturera de la región de Nueva York se desaceleró en diciembre.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1726 y 1,1769 dólares.