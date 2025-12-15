El FBI arresta a cinco personas acusadas de planear un "ataque terrorista" en California

Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista" y planeaban una serie de explosiones en "varias partes de California" al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en la plataforma X.

"Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)", escribió la fiscal.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una publicación, también en la plataforma X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo "extremista", fue detenido en Nueva Orleans, donde planeaba un "ataque violento aparte".

En documentos judiciales presentados en California, las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en ese estado como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan, según detalla la querella, había sido llamado "Operación Sol de Medianoche" e instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre. Las bombas iban dirigidas contra "dos empresas estadounidenses" que no se nombran en los documentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En preparación para el ataque, los acusados viajaron al desierto de Mojave, en el sureste de California, este fin de semana para hacer pruebas de detonación de los explosivos, cuando fueron arrestados por el FBI, según los documentos judiciales.

El FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización responsable de estar planeando estos supuestos ataques.

Además de los planes en Año Nuevo, dos de los detenidos discutieron ideas para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero del próximo año con el objetivo de "acabar con algunos y asustar al resto", de acuerdo con los documentos.

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó los arrestos a un esfuerzo de la administración Trump "para extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda" en EE.UU.

En páginas de redes sociales asociadas a este grupo, que según las autoridades, eran administradas por Carroll, se describe como una organización de "liberación" a través de la "descolonización y la soberanía".

En Instagram, donde tienen 862 seguidores y han publicado contenido empezando en verano de este año, han compartido imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump, en apoyo a Palestina y en contra del capitalismo.