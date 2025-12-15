El hijo de Aung San Suu Kyi urge a oponerse a la "farsa electoral" en Birmania

"Sabemos que la votación estará amañada de una forma u otra (...) es una farsa electoral", aseveró Kim Aris durante un acto en el Club Nacional de Prensa de Japón.

La primera fase de los comicios organizados por el régimen castrense, que tras la sublevación ilegalizó el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), liderado por Suu Kyi, se celebrará en 102 municipios de los 330 que cuenta el país.

Los militares, que han anunciado una segunda fase para el 11 de enero, reconocen que el sufragio no llegará a todas las partes del país, sumido en el caos y con enfrentamientos entre el Ejército y varias guerrillas y grupos armados a lo largo de la nación, mientras no hay oposición real permitida en la votación.

"Pido a todos los líderes mundiales que adopten una postura firme; esta situación no puede continuar", remarcó Aris, quien dijo que el último contacto que ha mantenido con su madre es una carta recibida hace dos años y enviada desde prisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La salud de Suu Kyi es delicada, afirma el hijo de la derrocada política birmana, que antes del último golpe de Estado ya pasó más de 15 años confinada por previos gobiernos militares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Solo espero volver a verla. Creo que su estado no es bueno: tiene problemas de encías, le cuesta comer, tiene problemas de huesos y cardíacos", apuntó Aris, quien se encuentra en Japón para encabezar una campaña contra la junta militar birmana y donde el domingo se manifestó contra la embajada de Birmania en Tokio.

Los militares argumentaron para tomar el poder un fraude masivo en las elecciones de noviembre de 2020, en las que el partido de Suu Kyi se impuso con una amplia mayoría y con el visto bueno de observadores internacionales independientes.

El golpe de Estado militar terminó con una década de transición democrática y agudizó el conflicto en el que Birmania está inmerso desde hace décadas, con el surgimiento de guerrillas prodemocráticas que en ocasiones han unido fuerzas con históricos grupos rebeldes de minorías étnicas.

"Sin el apoyo de China y Rusia, la junta militar habría perdido hace mucho tiempo", sostiene el activista, en referencia al apoyo financiero de Pekín y el reconocimiento y ayuda militar que Moscú brinda a Naipyidó.